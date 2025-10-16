মেহেরপুর শহরজুড়ে ময়লার ভাগাড়, দুর্ভোগে সাধারণ নাগরিক

মেহেরাব হোসেন অপিঃ
মেহেরপুর পৌরসভা শহরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় নাগরিকরা। শহরের অলিগলি থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক পর্যন্ত এখন ময়লা-আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ভোগান্তিতে পড়েছে শিক্ষার্থীরাও।
শহরের ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল—এর মূল গেটের সামনেই তৈরি হয়েছে ছোটখাটো ময়লার ভাগাড়। দুর্গন্ধ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিক্ষার্থীদের পক্ষে ক্লাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে।
অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন, এটি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে। শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, মেহেরপুর শহরের প্রবেশদ্বার ওয়াবদা সড়কের দুপাশেও ফেলা হচ্ছে পৌর এলাকার ময়লা-আবর্জনা। এভাবেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে অস্থায়ী ভাগাড়। অথচ এসব তদারকির জন্য পৌরসভায় নির্দিষ্ট সুপারভাইজার থাকার কথা, কিন্তু দায়িত্বহীনতা ও কার্যকর তদারকির অভাবে পরিস্থিতি দিন দিন আরও ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। নাগরিকরা অভিযোগ করে বলেন, “আমরা বছরের পর বছর পৌর ট্যাক্স দিচ্ছি, কিন্তু এর বিনিময়ে একটি পরিচ্ছন্ন শহর পাচ্ছি না।
মেহেরপুর পৌরসভার একশোর বেশি পরিচ্ছন্ন কর্মী থাকলেও তা কার্যত কোনো সুফল দিচ্ছে না।” এ বিষয়ে মেহেরপুর পৌরসভার প্রশাসক পার্থ প্রীতম শীল বলেন,“পরিচ্ছন্নকর্মীরা ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা তা আমরা তদারকি করছি। একদিক থেকে শুরু হবে পরিচ্ছন্ন অভিযান এবং কয়েক দিনের মধ্যেই পুরো শহর পরিষ্কারের কাজ শুরু হবে।
বাসা-বাড়ির ময়লাও যাতে রাস্তার পাশে ফেলা না হয়, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নাগরিকদের আশা—পৌরসভার দায়িত্বশীল পদক্ষেপে শিগগিরই এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবে মেহেরপুর শহর।