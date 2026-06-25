বৃহস্পতিবার, ২৫শে জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৯ই মহর্‌রম, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর শহরের উপকণ্ঠে সড়ক দুর্ঘটনা, আহত বিআরটিসি চালক
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর শহরের উপকণ্ঠে সড়ক দুর্ঘটনা, আহত বিআরটিসি চালক

কর্তৃক Meherpur News
জুন ২৫, ২০২৬ ১১:৫৩ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর শহরের উপকণ্ঠে সড়ক দুর্ঘটনায় বিআরটিসির চালক শামীম আহত হয়েছেন। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা ১০ মিনিটের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, বিআরটিসির একটি কোচ (ঢাকা মেট্রো-ব ১৫-৬০০৪) মেহেরপুর কাউন্টার থেকে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। পথিমধ্যে মেহেরপুর শহরের উপকণ্ঠে ব্র্যাক ও ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশনের মাঝামাঝি এলাকায় একটি ট্রাককে ওভারটেক করার সময় সামনে একটি ভ্যান চলে আসে।

এ সময় সংঘর্ষ এড়াতে গিয়ে চালক কোচটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। পরে বাসটি রাস্তার পাশে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে কোচটির সামনের অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং চালক শামীম আহত হন।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। আহত চালক শামীমের বাড়ি পাবনা জেলায় বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে পার্টনার ফিল্ড স্কুল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত

গাংনী সীমান্তে ৭জনকে পুশইনের চেষ্টা রুখে দিল বিজিবি

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৬ ও গ্রাফিতি-চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন সফল করতে মেহেরপুরে...

মেহেরপুরে তিন দিনব্যাপী ফল মেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গণশুনানি অনুষ্ঠিত