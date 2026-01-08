মেহেরপুর শহরে অভিনব কায়দায় দুই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সাড়ে ১২ হাজার টাকা প্রতারণা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর শহরে অভিনব কৌশলে দুই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়েছে এক প্রতারক। বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে শহরের পিয়াদা পাড়া এলাকায় এ প্রতারণার ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার ইছাখালী গ্রামের আতাউর রহমানের ছেলে আজাদ আলী শহরের বড় বাজারে ঝাল বিক্রি শেষে ভ্যান চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় এক প্রতারক বীজ বহনের কথা বলে তার ভ্যান নিয়ে শহরের গো-হাট এলাকায় যায়। সেখানে কাঁটা তার বিক্রির কথা বলে আজাদ আলীর কাছ থেকে নগদ ৮ হাজার টাকা নিয়ে কৌশলে পালিয়ে যায়।
এর কিছুক্ষণ পর একই প্রতারক মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফুল গ্রামের গোলাম শেখের ছেলে এক গুড় বিক্রেতার কাছ থেকে গুড় কেনার কথা বলে তাকে পিয়াদা পাড়া এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলেন। পরে মোবাইলে ফোনে কথা বলার ভান করে মাছ কেনার কথা বলে কৌশলে তার কাছ থেকে ৪ হাজার ৪০০ টাকা নিয়ে মাছ এনে গুড় কিনবেন বলে দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়েন।
পিয়াদা পাড়া এলাকার একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, হেলমেট পরিহিত এক যুবক মোটরসাইকেলে এসে গুড় বিক্রেতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।
এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা প্রতারককে দ্রুত শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন।