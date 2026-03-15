রবিবার, ১৫ই মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১লা চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর সদরে কৃষকদের মাঝে ৪০টি এয়ার ফ্লো মেশিন বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ১৫, ২০২৬ ৭:২৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে কৃষকদের মাঝে এয়ার ফ্লো মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসন চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কৃষকদের মাঝে মোট ৪০টি এয়ার ফ্লো মেশিন বিতরণ করা হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃষকদের হাতে এসব মেশিন তুলে দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এমদাদুল হাসান, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমানসহ কৃষি বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তা ও স্থানীয় কৃষকরা।




মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক হলেন বিএনপি নেতা জাভেদ...

জামিনে বেরিয়েই আবার চাঁদাবাজি, মেহেরপুরে ভুয়া সাংবাদিক রউফ...

আমঝুপি ইউনিয়নে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ভিজিএফের চাল বিতরণ...

মেহেরপুরে ‘মাহে রমজানের ডাক’ ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা কর্ণধর কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

সার নীতিমালা ২০২৫ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে ডিলারদের...