ড. শফিকুর রহমানের মেহেরপুর আগমন উপলক্ষে সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর স্বাগত মিছিল

জানুয়ারি ২৫, ২০২৬ ৭:৪৫ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
আমিরে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ড. শফিকুর রহমানের মেহেরপুর আগমন উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এক স্বাগত মিছিল বের করা হয়েছে। রবিবার বিকেলে বড়বাজার এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর নেতা সোহেল রানার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মিছিলে অংশ নেন মেহেরপুর পৌর জামায়াতে ইসলামীর আমির ডলারসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।
মিছিল চলাকালে নেতাকর্মীরা ড. শফিকুর রহমানকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালন করেন।




