মেহেরপুর সদরে কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে এ কৃষি প্রযুক্তি মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।
মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ সঞ্জীব মৃধা, মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি অফিসার ইমদাদুল হাসানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।
অনুষ্ঠান শেষে ফিতা কেটে কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন করা হয়। এর আগে কৃষি প্রযুক্তি মেলা উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে।