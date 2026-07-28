মেহেরপুর সদরে নবাগত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে শিক্ষক সমিতির মতবিনিময়

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার নবাগত উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ নাসির উদ্দিনের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দ।
মঙ্গলবার বিকেলে সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ নাসির উদ্দিন।
সভায় উপস্থিত ছিলেন সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ছাবিদ আলী, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখার সভাপতি শফিকুল ইসলাম মিন্টু, সাধারণ সম্পাদক মীর সাদিক ওয়াহিদ, প্রধান শিক্ষক মুস্তাফিজুর রহমান, হাসান খসর, আমজাদ হোসেন, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মুস্তাফিজুর রহমান, জাহাঙ্গীর হোসেন, মিনারুল ইসলাম, আবুল কালাম ওয়াদুদ, আব্দুল কুদ্দুস এবং সহকারী শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম, আরিফুর রহমান, মনিরুল ইসলাম, আসাদুল হক, তাসলিমা খাতুন ও মমতাজ আক্তারসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।
সভায় শিক্ষক সমাজের বিভিন্ন বিষয়, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে পারস্পরিক মতবিনিময় করা হয়।
এর আগে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখার পক্ষ থেকে নবাগত উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ নাসির উদ্দিনকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।