বৃহস্পতিবার, ৮ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলা মেহেরপুর সদরে শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্যাডমিন্টনে বিভিন্ন বিদ্যালয় উপজেলা চ্যাম্পিয়ন
খেলাধুলাবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর সদরে শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্যাডমিন্টনে বিভিন্ন বিদ্যালয় উপজেলা চ্যাম্পিয়ন

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৮, ২০২৬ ৭:২৪ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত ৫৪তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যাডমিন্টন ইভেন্টে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বৃহস্পতিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় ব্যাডমিন্টন বালক এককে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় উপজেলা চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনালে তারা ১৫-৭ ও ১৫-১২ সেটে পিরোজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে।

ব্যাডমিন্টন বালক দ্বৈতে আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৫-৭ ও ১৫-৯ সেটে টেংরামারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে উপজেলা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

এদিকে ব্যাডমিন্টন বালিকা এককে আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ১৫-৯ ও ১৫-৭ সেটে মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়কে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে।

ব্যাডমিন্টন দ্বৈত (বালিকা) বিভাগে মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৫-১১ ও ১৫-১২ সেটে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে হারিয়ে উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

খেলা শেষে বিজয়ী দল ও খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানানো হয়।




