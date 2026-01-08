বৃহস্পতিবার, ৮ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর সদরে শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভলিবল বালিকায় মোমিনপুর চ্যাম্পিয়ন

জানুয়ারি ৮, ২০২৬ ৭:৩৪ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত ৫৪তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ভলিবল বালিকা বিভাগে মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় সদর উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় দল ২৫-১৩ ও ২৫-১৬ পয়েন্টে আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে শিরোপা নিশ্চিত করে।

খেলা শেষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও ক্রীড়া কর্মকর্তারা বিজয়ী দলকে অভিনন্দন জানান।




