মেহেরপুর সদরে শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভলিবলে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত ৫৪তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভলিবল ইভেন্টে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সদর উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।
মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় দল ২৫-১৩ ও ২৫-১৬ পয়েন্টে দরবেশপুর মাদ্রাসা দলকে পরাজিত করে শিরোপা নিশ্চিত করে।
খেলা শেষে বিজয়ী দলকে অভিনন্দন জানানো হয় এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও ক্রীড়া কর্মকর্তারা খেলোয়াড়দের সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন।