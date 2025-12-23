মঙ্গলবার, ২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর সদরে ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

ডিসেম্বর ২৩, ২০২৫ ৬:১৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে সদর উপজেলা পর্যায়ে ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, একাডেমিক সুপারভাইজার মনিরুজ্জামান, মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান, জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের উপাধ্যক্ষ শামসুর রহমান টুটুল, কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসরাইল হোসেন, সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম, বরশিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম, সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খালিদ রুমি, গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহারুল ইসলাম, পিরোজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহজাহান আলী।

এছাড়াও সভায় ক্রীড়া শিক্ষক ফারহা হোসেন লিটন, আব্দুল কুদ্দুস, সোহেল রানা, গোলাম জাকারিয়াসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও ক্রীড়া শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তুতি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।




