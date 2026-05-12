মঙ্গলবার, ১২ই মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৪শে জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর সদর ইউএনও’র সাথে এ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজনের সৌজন্য সাক্ষাৎ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর সদর ইউএনও’র সাথে এ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজনের সৌজন্য সাক্ষাৎ

কর্তৃক Meherpur News
মে ১২, ২০২৬ ৭:১৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাবলু সূত্রধরের সাথে সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় এ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন ও নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাবলু সূত্রধর মেহেরপুরের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার আহ্বান জানান।

সৌজন্য সাক্ষাৎকালে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, পিরোজপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শামসুল আলম এবং জেলা জজ কোর্টের সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট সাইদুল রাজ্জাক টোটনসহ অন্যান্যরা।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে বিআরটিএ’র ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে মিডওয়াইফ দিবস পালিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার নবাগত ইউএনও বাবলু সূত্রধরকে ফুলেল...

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত

মেহেরপুরে রেস্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ড, ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলামকে বিদায়...