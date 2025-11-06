মেহেরপুর সদর উপজেলায় ডিএমআইই পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের সহযোগিতায় বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন (ডিএমআইই) পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদ হল রুমে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা।
প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবির, আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, শ্যামপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সানোয়ার হোসেন সানু, আজিম উদ্দিন, এরশাদ আলী, বজলুর রহমান, মৌসুমী খাতুনসহ সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তারা।
প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের গ্রাম আদালত কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে ডিএমআইই পদ্ধতির ব্যবহারিক দিক তুলে ধরা হয়।