মেহেরপুর সদর উপজেলায় নবনির্বাচিত এমপির সঙ্গে পরিচিত ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০২৬ ৮:৫২ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুর-১ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মাওলানা তাজউদ্দিন খানের সঙ্গে পরিচিত ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা প্রশাসনের সভাকক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মাওলানা তাজউদ্দিন খান। তিনি উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে এলাকার উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবিরসহ উপজেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

সভায় উপজেলার সার্বিক উন্নয়ন, প্রশাসনিক কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি এবং জনগণের সেবার মানোন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা




