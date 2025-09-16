মেহেরপুর সদর উপজেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফুটবল ও ভলিবল বিতরণ

মেহেরপুর নিউজঃ
উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এডিপি)-এর অর্থায়নে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফুটবল ও ভলিবল বিতরণ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার সকালে কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব খেলার সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রায় ৮০টি ফুটবল ও ভলিবল বিতরণ করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য আরিফুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ এবং মুস্তাফিজুর রহমান।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ খায়রুল ইসলাম বলেন, “এই অঞ্চলে মাদকের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদকের কবল থেকে তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে হলে খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের মাঠে ফিরিয়ে আনতে হবে।”