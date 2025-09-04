মেহেরপুর সদর উপজেলায় শ্যামপুর ইউনিয়নের গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে সদর উপজেলার ঝাওবাড়িয়া সত্যসন্ধ ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে ১, ২, ৩ নং ওয়ার্ডকে পরাজিত করে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ফাইনালে নির্ধারিত সময় গোলশূন্য থাকার পর ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ায়।
টাইব্রেকারে ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডের পক্ষে সজীব, রাসেল, শাহিন ও জিহাদ একটি করে গোল করেন। অপরদিকে ১, ২, ৩ নং ওয়ার্ডের পক্ষে তাসিম ও সাব্বির গোল করলেও শাকিলের শট রুখে দেন প্রতিপক্ষের গোলরক্ষক স্বাধীন, আর মুগ্ধ সরাসরি বাইরে শট নেন।
বিজয়ী দলের সুমন ম্যাচসেরা এবং শাহিন টুর্নামেন্টসেরা নির্বাচিত হন।