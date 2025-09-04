বৃহস্পতিবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল মেহেরপুর সদর উপজেলায় শ্যামপুর ইউনিয়নের গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর সদর উপজেলায় শ্যামপুর ইউনিয়নের গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৫ ৮:১০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে সদর উপজেলার ঝাওবাড়িয়া সত্যসন্ধ ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে ১, ২, ৩ নং ওয়ার্ডকে পরাজিত করে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ফাইনালে নির্ধারিত সময় গোলশূন্য থাকার পর ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ায়।

টাইব্রেকারে ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডের পক্ষে সজীব, রাসেল, শাহিন ও জিহাদ একটি করে গোল করেন। অপরদিকে ১, ২, ৩ নং ওয়ার্ডের পক্ষে তাসিম ও সাব্বির গোল করলেও শাকিলের শট রুখে দেন প্রতিপক্ষের গোলরক্ষক স্বাধীন, আর মুগ্ধ সরাসরি বাইরে শট নেন।

বিজয়ী দলের সুমন ম্যাচসেরা এবং শাহিন টুর্নামেন্টসেরা নির্বাচিত হন।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে শ্যামপুর ইউনিয়নে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুরে নবাগত পুলিশ সুপারকে বিদায়ী পুলিশ সুপারের ফুলেল...

মেহেরপুরে পিরোজপুর ইউনিয়নে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আনন্দ মিছিল ও...

মেহেরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে সুধীজনদের মতবিনিময়

গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু