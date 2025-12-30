মেহেরপুর সদর উপজেলার গহরপুরে অগ্নিকাণ্ড, অল্পের জন্য রক্ষা পেল শিশু

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার গহরপুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে মিমিয়া (৮) নামের এক শিশু। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে গহরপুর গ্রামের মানিক মিয়ার বাড়িতে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিশু মিমিয়া বাড়ির উঠানে গুদামঘরের সামনে বসে আগুন পোহাচ্ছিল। এ সময় অসাবধানতাবশত তার গায়ে আগুন লেগে যায়। আতঙ্কে সে দৌড়ে গুদামঘরে ঢুকে পড়ে। সেখানে আগুন পাটের ফেঁসোতে ধরে গিয়ে দ্রুত গুদামে থাকা পাটকাঠিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তেই আগুন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।
পরিবারের সদস্যদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। পরে আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। দমকল বাহিনী পৌঁছানোর আগেই গ্রামবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।
ঘটনার বিষয়ে মানিক মিয়া বলেন, “আল্লাহ পাক বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে আমাদের হেফাজত করেছেন। গুদামের এক পাশে পাটকাঠি আর অন্য পাশে কিছু বিচালি ছিল। শুধু পাটকাঠিগুলো পুড়ে গেছে।”
ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।