শনিবার, ১০ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২০শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্বল বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১০, ২০২৬ ৫:৩৯ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সদর উপজেলার বিভিন্ন মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম সদর উপজেলার আমঝুপি ও বুড়িপোতা ইউনিয়নের বিভিন্ন মাদ্রাসার শতাধিক শিক্ষার্থীর হাতে কম্বল তুলে দেন।

এ সময় সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। শীত মৌসুমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে উপজেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয়রা।




