মেহেরপুর সদর উপজেলার মাসিক আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবার সকালে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে সদর উপজেলার মাসিক আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। এতে অংশ নেন সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আর, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রোমানা হেলালী জুশি, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফারুক উদ্দিন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, সমাজ সেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান, সমবায় কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও বারাদি ইউনিয়নের প্রশাসক রকিবুল ইসলাম, বন কর্মকর্তা এইচটি হামিম, আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ, বুড়িপোতা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন, শ্যামপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
সভায় অংশগ্রহণকারীরা উপজেলার আইনশৃঙ্খলা, চোরাচালান প্রতিরোধ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় করেন।