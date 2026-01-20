মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার মাসিক আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে সদর উপজেলা প্রশাসনের হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপজেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, চোরাচালান প্রতিরোধ, মাদক নিয়ন্ত্রণ এবং জননিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।
সভায় বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আর, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফারুক উদ্দিন, বিআরডিবির কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবির, আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দ।
সভায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও জোরদার করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।