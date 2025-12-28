মেহেরপুর সদর উপজেলায় অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।
শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম রাজনগর গ্রামের শতাধিক অসহায় মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন।
এ সময় মেহেরপুর সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, বারাদি ইউনিয়নের সদস্য কামরুজ্জামান মুকুলসহ সদর উপজেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।