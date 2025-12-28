রবিবার, ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৭ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর সদর উপজেলায় অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২৮, ২০২৫ ৭:০৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম রাজনগর গ্রামের শতাধিক অসহায় মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন।

এ সময় মেহেরপুর সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, বারাদি ইউনিয়নের সদস্য কামরুজ্জামান মুকুলসহ সদর উপজেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।




