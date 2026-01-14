মেহেরপুর সদর উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষকদের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষকদের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয়।
সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফারুক উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।
সভায় প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি, পাঠদান কার্যক্রম আরও গতিশীল করা এবং প্রশাসনিক সমন্বয় জোরদারের বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়।
এ সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।