মেহেরপুর সদর উপজেলায় প্রতিবন্ধী যাচাই-বাছাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

ডিসেম্বর ২৯, ২০২৫ ৬:৪৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী যাচাই-বাছাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকালের দিকে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

যাচাই-বাছাই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আনিসুর রহমান।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের মোট ৫১ জন প্রতিবন্ধী ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। যাচাই-বাছাই শেষে যোগ্য আবেদনকারীদের তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়, প্রকৃত প্রতিবন্ধীদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতেই এ ধরনের যাচাই-বাছাই কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।




