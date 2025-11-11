মেহেরপুর সদর উপজেলা অফিসার্স ক্লাবের উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা অফিসার্স ক্লাব উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম ফিতা কেটে ক্লাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।
সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ক্লাবের সভাপতি মোঃ খাইরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীল, সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, সহকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল ইসলাম, সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফারুক উদ্দিন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, সমবায় কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, ইউআরসির ইন্সট্রাক্টর আব্দুল মতিন এবং আইসিটি কর্মকর্তা সুব্রত কুমার প্রমুখ।