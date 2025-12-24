মেহেরপুর সদর উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সদর উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরের দিকে উপজেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। সভায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অপরাধ দমন, মাদক নিয়ন্ত্রণ, যানজট ও সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।
সভায় বক্তব্য রাখেন সরকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার রুমানা হেলালি জুসি, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর, কৃষি অফিসার মোঃ ইমদাদুল হাসান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফারুক উদ্দিন, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান ও আইসিটি অফিসার সুব্রত কুমার।
এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলি টোকন, কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবীর এবং শ্যামপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেনসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
সভায় বক্তারা এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।