শনিবার, ২৯শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৭ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর সদর উপজেলা গোল্ডকাপ কাবাডি: ফাইনালে আমঝুপি ও কুতুবপুর ইউনিয়ন একাদশ

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৯, ২০২৫ ৭:৪০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত সদর উপজেলা গোল্ডকাপ কাবাডি প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছে আমঝুপি ইউনিয়ন একাদশ ও কুতুবপুর ইউনিয়ন একাদশ।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমঝুপি ইউনিয়ন একাদশ ২১-১৯ পয়েন্টে মেহেরপুর পৌরসভা একাদশকে পরাজিত করে ফাইনাল নিশ্চিত করে।

একই মাঠে অনুষ্ঠিত দিনের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দুর্দান্ত নৈপুণ্য প্রদর্শন করে কুতুবপুর ইউনিয়ন একাদশ। তারা ২টি লোনা সহ ৩১-১২ পয়েন্টে বুড়িপোতা ইউনিয়ন একাদশকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নেয়।

রবিবার বিকেলে ফাইনালে আমঝুপি ইউনিয়ন একাদশ ও কুতুবপুর ইউনিয়ন একাদশ মুখোমুখি হবে।




