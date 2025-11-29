শনিবার, ২৯শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৭ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবল: ফাইনালে বারাদী ও বুড়িপোতা ইউনিয়ন একাদশ

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৯, ২০২৫ ৭:৪৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছে বারাদী ইউনিয়ন একাদশ ও বুড়িপোতা ইউনিয়ন একাদশ।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনালে বারাদী ইউনিয়ন একাদশ দাপুটে খেলায় পিরোজপুর ইউনিয়ন একাদশকে ১৫-৬ ও ১৫-৫ সেটে পরাজিত করে ফাইনালে জায়গা করে নেয়।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বুড়িপোতা ইউনিয়ন একাদশ ১৫-১০ ও ১৫-৮ সেটে কুতুবপুর ইউনিয়ন একাদশকে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে।

রবিবার বিকেলে বারাদী ইউনিয়ন একাদশ এবং বুড়িপোতা ইউনিয়ন একাদশ মুখোমুখি হবে ফাইনালে।




