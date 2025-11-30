রবিবার, ৩০শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবলে বারাদী ইউনিয়ন একাদশের শিরোপা জয়
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবলে বারাদী ইউনিয়ন একাদশের শিরোপা জয়

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ৩০, ২০২৫ ৬:৫৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত মেহেরপুর সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বারাদী ইউনিয়ন একাদশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

রবিবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় বারাদী ইউনিয়ন একাদশ ২৫-১০, ১০-২৫, ১৫-১১ সেটে বুড়িপোতা ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে শিরোপা নিশ্চিত করে।

খেলা উপভোগ করতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা। ফাইনাল ম্যাচকে ঘিরে স্টেডিয়াম এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল

খুচরা সার বিক্রেতা আইডি কার্ড বহাল ও নীতিমালা...

খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায়...

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর–১ আসনের...

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারি...

মেহেরপুর সদর উপজেলা গোল্ডকাপ কাবাডি ও ভলিবল প্রতিযোগিতার...