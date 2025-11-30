মেহেরপুর সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবলে বারাদী ইউনিয়ন একাদশের শিরোপা জয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত মেহেরপুর সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বারাদী ইউনিয়ন একাদশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।
রবিবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় বারাদী ইউনিয়ন একাদশ ২৫-১০, ১০-২৫, ১৫-১১ সেটে বুড়িপোতা ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে শিরোপা নিশ্চিত করে।
খেলা উপভোগ করতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা। ফাইনাল ম্যাচকে ঘিরে স্টেডিয়াম এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।