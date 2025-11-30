রবিবার, ৩০শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর সদর উপজেলা গোল্ডকাপ কাবাডিতে আমঝুপি ইউনিয়ন একাদশের শিরোপা জয়

নভেম্বর ৩০, ২০২৫ ৭:০২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে অনুষ্ঠিত মেহেরপুর সদর উপজেলা গোল্ডকাপ কাবাডি প্রতিযোগিতার ফাইনালে আমঝুপি ইউনিয়ন একাদশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

রবিবার বিকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত শিরোপা নির্ধারণী খেলায় আমঝুপি ইউনিয়ন একাদশ ২টি লোনা সহ ২৮-১৬ পয়েন্টে কুতুবপুর ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে শিরোপা নিশ্চিত করে।

ফাইনাল ম্যাচ উপভোগ করতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা।

খেলাকে ঘিরে স্টেডিয়াম এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।




