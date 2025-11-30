মেহেরপুর সদর উপজেলা গোল্ডকাপ কাবাডি ও ভলিবল প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত সদর উপজেলা গোল্ডকাপ কাবাডি ও ভলিবল প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।
রবিবার বিকালে অনুষ্ঠিত এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।
সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম।
পুরো অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়।