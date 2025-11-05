মেহেরপুর সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ফুটবলে শ্যামপুর ইউপি একাদশ চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে মেহেরপুর সদর উপজেলা শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদ একাদশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।
বুধবার বিকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদ একাদশ টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে আমঝুপি ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে।
নির্ধারিত সময়ে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ট্রাইব্রিকারের আশ্রয় নিতে হয়। খেলায় প্রথম অর্ধের ১৩ ও ১৮ মিনিটের সময় শ্যামপুর একাদশ গোলের সহজ সুযোগ পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয়াদ্ধের ৯ আমঝুপির সুজনের শট গোলবারের লেগে ফেরত আসে। ২২ মিনিটের সময় শ্যামপুরের সজীব ফাঁকা জালে বল ফেলতে ব্যর্থ হন। ফলে শেষ পর্যন্ত খেলাটি ট্রাইব্রেকারে গড়ায়।
টাইব্রেকারে শ্যামপুর ইউনিয়নের পক্ষে সজীব,শাহীন, সাব্বির, জিহাদ এবং সাজেদুল একটি করে গোল করেন। আমঝুপির জব্বার, সুজন, মহব্বত একটি গোল করেন। করিমের শট শ্যামপুরের গোলরক্ষক শাওন আটকে দেন।
খেলায় আমঝুপির সুজন ম্যান অব দ্যা ম্যাচ, বিজয়ী দলের মুগ্ধ ম্যান অব দা টুর্নামেন্ট এবং শাওন সেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হন। এর আগে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।
এ সময় মেহেরপুর সদর সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, বিআরডিবির কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, সমবায় কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, উপজেলা প্রশাসনের এ ও মাহফুজুর রহমান, আমদাহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলি টোকন, শ্যামপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন, আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবির, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য রাব্বি, জেলা ফুটবল কোচ আব্দুল মালেক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।