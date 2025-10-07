মঙ্গলবার, ৭ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর সদর উপজেলা জাকের পার্টির জনসভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত

অক্টোবর ৭, ২০২৫ ৮:২৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাকের পার্টির উদ্যোগে এক জনসভা ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে উপজেলার পিরোজপুরে এ আলোচনা সভা ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা জাকের পার্টির সভাপতি গোলাম সারোয়ার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিভাগ কৃষক ফ্রন্টের সভাপতি মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জাকের পার্টির সভাপতি সাইদুল আলম শাহীন, ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মোঃ কামরুজ্জামান, স্বেচ্ছাসেবক ফ্রন্টের সভাপতি নজরুল ইসলাম এবং বিশ্বওলি মঞ্জিলের খাদেম মাওলানা সাইফুল ইসলাম আল হেলালি।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহিলা ফ্রন্টের জেলা শাখার সভানেত্রী মোছাঃ কামরুল নাহার খাতুন, ছাত্রী ফ্রন্টের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ রত্না খাতুন প্রমুখ।

সভা শেষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি উপজেলার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।



