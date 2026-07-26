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বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ২৬, ২০২৬ ৭:৩০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখার উদ্যোগে রুকন (সদস্য) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা সোহেল রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মো. তাজউদ্দীন খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি সংগঠনের রুকনদের আদর্শিক চেতনা, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তিনি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা মাহবুব উল আলম এবং জেলা সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মো. জাব্বারুল ইসলামসহ উপজেলা শাখার রুকন (সদস্য) ও নেতৃবৃন্দ।




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