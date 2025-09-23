মঙ্গলবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর সদর উপজেলা দাবা প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়নরা নির্বাচিত

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২৫ ৬:৪৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে ৫২তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া খেলোয়াড়রা হলো—

বালক বড় গ্রুপে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের আরদিন আদনান, বালিকা বড় গ্রুপে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বিএম কলেজের আনিকা তাবাসসুম সাম্মি, বালক মধ্যম গ্রুপে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের তাসনিম হোসেন তামিম, এবং বালিকা মধ্যম গ্রুপে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের তাহা।

উপজেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়রা আগামী ১১ অক্টোবর মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে জেলা পর্যায়ে খেলার অংশগ্রহণ করবে।

 



