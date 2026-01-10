শনিবার, ১০ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২০শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর সদর উপজেলা পর্যায়ে শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন সঃ বালক উচ্চ বিদ্যালয়
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা পর্যায়ে শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন সঃ বালক উচ্চ বিদ্যালয়

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১০, ২০২৬ ৫:৪৯ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫৪তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্রিকেট (বালক) ইভেন্টে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় সদর উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

শনিবার সকালে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ৭ উইকেটে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। এ সময় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর জেলা বিএনপির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুর সদরে ৬ দিনব্যাপী শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষ,...

মুজিবনগরে বালুবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে যুবক নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে...

মেহেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন