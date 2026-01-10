মেহেরপুর সদর উপজেলা পর্যায়ে শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন সঃ বালক উচ্চ বিদ্যালয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫৪তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্রিকেট (বালক) ইভেন্টে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় সদর উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।
শনিবার সকালে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ৭ উইকেটে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।
খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। এ সময় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।