মেহেরপুর সদর উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক নির্বাচিত এ এস এম সাইফুল ইসলাম

মেহেরপুর নিউজঃ
জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ–২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক (ইংরেজি) এ এস এম সাইফুল ইসলাম।
এ এস এম সাইফুল ইসলাম ১৯৯৫ সালে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং ১৯৯৭ সালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে তিনি কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিষয়ে সম্মান (বি.এ অনার্স) ও স্নাতকোত্তর (এম.এ) ডিগ্রি কৃতিত্বের সঙ্গে অর্জন করেন।
তিনি ১৭ ডিসেম্বর ২০০৬ সালে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। দীর্ঘদিন ধরে সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে পাঠদান করে আসছেন তিনি। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি বিএডসহ বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ, কারিকুলাম বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং শিক্ষক উন্নয়নমূলক কর্মশালায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছেন।
আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পাঠদান, আইসিটি ব্যবহারে দক্ষতা এবং পেশাগত নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। শিক্ষাদানে উৎকর্ষতা, নৈতিকতা, দায়িত্বশীলতা এবং প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের স্বীকৃতি হিসেবেই তাঁকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।
ব্যক্তিজীবনে তিনি একজন দায়িত্বশীল ও সচেতন পারিবারিক মানুষ। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। তিনি বর্তমানে মেহেরপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বোসপাড়া এলাকায় বসবাস করছেন।
শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠা, সৃজনশীলতা ও পেশাগত দক্ষতার এই স্বীকৃতি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও পুরো জেলার জন্য গর্বের বিষয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সহকর্মীবৃন্দ তাঁর এই সাফল্যে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও তাঁর সৃজনশীল শিক্ষাকর্ম অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।