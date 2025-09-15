মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসন মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন— উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আর, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন, শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফারুক উদ্দিন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, সমাজসেবা অফিসার আনিসুর রহমান, যুব উন্নয়ন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, মহিলা বিষয় কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন এবং পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন।
এছাড়া আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, শ্যামপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এনামুল কবীর এবং বুড়িপোতা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন সভায় উপস্থিত ছিলেন।