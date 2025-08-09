শনিবার, ৯ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির কাউন্সিলে ফয়েজ মোহাম্মদ সভাপতি নির্বাচিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতরাজনীতি

মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির কাউন্সিলে ফয়েজ মোহাম্মদ সভাপতি নির্বাচিত

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ৯, ২০২৫ ৮:৪৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে শনিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত সদর উপজেলা বিএনপির কাউন্সিলে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে ফয়েজ মোহাম্মদ সভাপতি, সাইদুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক এবং সোহরাব হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

ভোটে মোট ৪৯৭ জন ভোটারের মধ্যে ৪৭৬ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সভাপতি পদে ৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ফয়েজ মোহাম্মদ (আনারস প্রতীক) ২৪৪ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লিয়াকত আলী (ছাতা প্রতীক) পেয়েছেন ২২৪ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে সাইদুল ইসলাম ২৫৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন, অপরপ্রার্থী ওমর ফারুক লিটন পেয়েছেন ২১২ ভোট। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সোহরাব হোসেন ২৯৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন, নিকটতম প্রার্থী আব্দুল হামিদ খান পেয়েছেন ২৫২ ভোট।


