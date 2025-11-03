মঙ্গলবার, ৪ঠা নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর সদর গোল্ড কাপ ফুটবলে শ্যামপুর ইউনিয়ন একাদশ ফাইনালে
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর সদর গোল্ড কাপ ফুটবলে শ্যামপুর ইউনিয়ন একাদশ ফাইনালে

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ৩, ২০২৫ ৮:০০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদ একাদশ ২য় দল হিসেবে ফাইনালে ওঠে।

সোমবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত ২য় সেমিফাইনাল খেলায় শ্যামপুর ইউনিয়ন একাদশ টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে মেহেরপুর পৌরসভা একাদশকে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়। টাইব্রেকারে শ্যামপুর ইউনিয়নের পক্ষে সুমন, সজীব, সুমন একে একে গোল করেন, আর মেহেরপুর পৌরসভার পক্ষে সিয়াম একটি গোল করেন।

খেলায় বিজয়ী দলের শাওনকে নির্বাচিত করা হয় ম্যান অব দ্যা ম্যাচ, এবং খেলোয়ারকে পুরস্কার তুলে দেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা

উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা এ. ও. মাহফুজুর রহমান, শ্যামপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সাইদুর রহমান জিকো, জেলা ফুটবল কোচ আব্দুল মালেক প্রমুখ।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে সৌহার্দ্যের নজির: মেহেরপুর-১ প্রার্থীরা একে...

গাংনীতে বিএনপির দলীয় মনােনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে পথসভা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল ২০২৫-এর প্রস্তুতি সভা...

মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মুজিবনগরে বিএনপির ৩১ দফা দাবিতে লিফলেট বিতরণ ও...