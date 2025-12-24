মেহেরপুর সদর থানার নবাগত ওসিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানালো সদর উপজেলা প্রশাসন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবীরকে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।
বুধবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম ওসিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সরকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার রুমানা হেলালি জুসি, কৃষি অফিসার মোঃ ইমদাদুল হাসান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফারুক উদ্দিন, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, আইসিটি অফিসার সুব্রত কুমার।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলি টোকন, কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবীর ও শ্যামপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন।
উপস্থিতরা নবাগত অফিসার ইনচার্জের কর্মদক্ষতা ও দায়িত্বপরায়ণতার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন এবং সফল দায়িত্ব পালন কামনা করেন।