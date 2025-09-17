মেহেরপুর সরকারি কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিন ‘প্রতি চিন্তা ২০২৫’ এর মোড়ক উন্মোচন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সরকারি কলেজের উদ্যোগে বার্ষিক ম্যাগাজিন “প্রতি চিন্তা ২০২৫” এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে কলেজ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।
অনুষ্ঠানে মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড.একেএম নজরুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক মোঃ খেজমত আলী মালিথ্যা।
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বশির আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সহকারী অধ্যাপক মইনুল ইসলাম, প্রভাষক এস এম আশরাফুল হাবিব। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে বার্ষিক ম্যাগাজিন “প্রতি চিন্তা ২০২৫” এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।
সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক মোঃ খেজমত আলী মালিথ্যার সম্পাদনায় বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রতি চিন্তায় কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের লেখা স্হান পেয়েছে।
মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক ফুয়াদ খান, মুন্সি এ এইচ এম রাশিদুল হক, হাসানুজ্জামান, কাওসার আলী, নিগার ইসলাম, প্রভাষক সানজিদা ফেরদৌস, মনিরুজ্জামান, মিলন মন্ডল, মীর মোহাম্মদ মাহফুজ আলী, নাহিদ আনদালিব, মোঃ তৌফিকুল ইসলাম,শরীরচর্চা শিক্ষক আলমগীর হোসেন প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।
মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক বলেন, আমরা একটি নতুন বাংলাদেশ চাই। যেখানে থাকবে না কেসিনো, যেখানে থাকবে না মাদক, যেখানে থাকবে না বাল্যবিবাহ।