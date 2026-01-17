মেহেরপুর সরকারি কলেজে আন্ত কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অ্যাথলেটিক্স ইভেন্ট অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সরকারি কলেজের উদ্যোগে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে আন্ত কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার সকালে সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড়, লৌহ বল নিক্ষেপ, চাকতি নিক্ষেপ ও বর্শা নিক্ষেপসহ বিভিন্ন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।
প্রতিযোগিতাগুলোতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে তাদের ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতাটি পরিচালনা করেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের ক্রীড়া শিক্ষক আলমগীর হোসেন।
আয়োজকরা জানান, শিক্ষার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশে এ ধরনের আন্ত কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।