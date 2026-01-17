শনিবার, ১৭ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলা মেহেরপুর সরকারি কলেজে আন্ত কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অ্যাথলেটিক্স ইভেন্ট অনুষ্ঠিত
খেলাধুলাবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর সরকারি কলেজে আন্ত কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অ্যাথলেটিক্স ইভেন্ট অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৭, ২০২৬ ৬:১৮ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সরকারি কলেজের উদ্যোগে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে আন্ত কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড়, লৌহ বল নিক্ষেপ, চাকতি নিক্ষেপ ও বর্শা নিক্ষেপসহ বিভিন্ন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতাগুলোতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে তাদের ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতাটি পরিচালনা করেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের ক্রীড়া শিক্ষক আলমগীর হোসেন।

আয়োজকরা জানান, শিক্ষার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশে এ ধরনের আন্ত কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে আরএমপি ওয়েলফেয়ার সােসাইটির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে অবৈধ ইটভাটায় জরিমানা: তিন মালিকের নিকট ৫...

মেহেরপুরে পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মাওলানা সিরাজুল ইসলামের...

মেহেরপুরে জেলা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে চালকদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী, শ্রেষ্ঠ...