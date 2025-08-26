মেহেরপুর সরকারি কলেজে আর্থিক সচেতনতা ও ডিজিটাল ব্যাংকিং সেমিনার

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও আধুনিক ব্যাংকিং সেবা পরিচিতির উদ্দেশ্যে গতকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) আর্থিক সচেতনতা ও ডিজিটাল ব্যাংকিং শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ.কে.এম. নজরুল কবীর অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারটি পৃষ্ঠপোষকতা করেছে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, মেহেরপুর শাখা।
অনুষ্ঠানে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা ব্যাপক অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা বলেন, আর্থিক সাক্ষরতা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে সঠিক আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবহার অর্থনৈতিক লেনদেনকে নিরাপদ ও স্বচ্ছ করবে।