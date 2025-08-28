বৃহস্পতিবার, ২৮শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর সরকারি কলেজে ছাত্রশিবিরের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ২৮, ২০২৫ ৭:১৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

“সংগ্রামের সাহসী জীবন, সততা ভরা মন, জ্ঞানের আলোয় বিপ্লব হবে, নতুন উজ্জীবন”— এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে মেহেরপুর সরকারি কলেজে নবীনবরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকাল ১০টায় কলেজের হলরুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কলেজ শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মোহাম্মদ নাহিদ ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় ব্যবসায়ী ও শিক্ষা সম্পাদক গোলাম জাকারিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ইসলামী ছাত্রশিবির মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আব্দুস সালাম, সাবেক সভাপতি আলামিন ইসলাম (বকুল), সোহেল রানা ডলার এবং জেলা সেক্রেটারি সাইদুর রহমান।

বক্তারা বলেন, নৈতিকতা, সততা ও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত একটি প্রজন্ম গড়ে তুলতে ইসলামী ছাত্রশিবির নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে সত্য, ন্যায় ও আদর্শের পথে এগিয়ে নিতে হবে।

অনুষ্ঠান শেষে নবীন শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট ও উপহার তুলে দেন অতিথিরা।


