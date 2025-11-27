বৃহস্পতিবার, ২৭শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৫ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর সরকারি কলেজে জমকালো আয়োজনে নবীন বরণ

নভেম্বর ২৭, ২০২৫ ৬:৪২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির নতুন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই নবীন বরণ অনুষ্ঠানে নতুনদের উপস্থিতিতে ক্যাম্পাসে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবির। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল ইসলাম এবং কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক খেজমত আলী মালিথ্যা।

নবীন বরণ উপ-কমিটির আহ্বায়ক হাসানুজ্জামান, শিক্ষার্থী উলফাতুন্নেসা পূর্ণিমা ও বিধান শেখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন কলেজের শিক্ষার্থীরা। সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তিতে নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ পরিবেশনা করা হয়।

এর আগে প্রবীণ শিক্ষার্থীরা ফুল ছিটিয়ে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেন। অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে প্রধান অতিথি মনির হায়দার কলেজ প্রাঙ্গণে পৌঁছালে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) ক্যাডেটরা তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করে, আর তিনি সালাম গ্রহণ করেন।




