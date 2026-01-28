মেহেরপুর সরকারি কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সরকারি কলেজের উদ্যোগে কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বর্ণাঢ্য উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (বুধবারের তারিখ উল্লেখ করা যাবে) সকালে সরকারি কলেজ মাঠে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।
কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীরের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পার্থ প্রতিম শীল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম এবং পৌর ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ফয়েজ উদ্দিন।
ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হাসানুজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বার্ষিক ক্রীড়া পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক সহযোগী অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম এবং শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক খেজমত আলী মালিথ্যা।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা, ক্রীড়া পতাকা ও কলেজ পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে শান্তির প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। এ সময় ক্রীড়া শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।
এর আগে মেহেরপুর সরকারি কলেজ বিএনসিসি ও রোভার সদস্যরা মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে। অতিথিবৃন্দ প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক ফুয়াদ খান, কাওসার আলী, নজির আহমেদ সিদ্দিক, সহকারী অধ্যাপক বশির আহমেদ, মনিরুল ইসলাম, মুন্সি এ এইচ এম রাশিদুল হক, প্রভাষক এস এম আশরাফুল হাবিব, নাহিদ আনদাবিল, নাহিদ রেজা, মীর মোহাম্মদ মাহফুজ আলী, ক্রীড়া শিক্ষক আলমগীর হোসেনসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অতিথিবৃন্দ।