মেহেরপুর সরকারি কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

জানুয়ারি ২৮, ২০২৬ ৭:৪৫ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সরকারি কলেজের উদ্যোগে কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর।

বার্ষিক ক্রীড়া পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক সহযোগী অধ্যাপক মঈনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক ফুয়াদ খান, কাওসার আলী, নজির আহমেদ সিদ্দিক, সহকারী অধ্যাপক বশির আহমেদ, মনিরুল ইসলাম, মুন্সি এ এইচ এম রাশিদুল হক, প্রভাষক এস এম আশরাফুল হাবিব, নাহিদ আনদাবিল, নাহিদ রেজা, মীর মোহাম্মদ মাহফুজ আলী, ক্রীড়া শিক্ষক আলমগীর হোসেনসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরে নিয়মিত ক্রীড়া চর্চার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।




