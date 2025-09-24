বুধবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১লা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর সরকারি কলেজে ব্যবস্থাপনা বিভাগের সেমিনার অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৫ ১২:৫৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সরকারি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে কলেজ মিলনায়তনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

এনআরবিসি ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক আফরোজ মেহেরুবা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সহকারী অধ্যাপক মুন্সি এ এইস এম রাশেদুল হক এবং এনআরবিসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপক মোঃ মনিরুল ইসলাম। সেমিনারটি পরিচালনা করেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের প্রভাষক আশরাফুল হাবিব।



