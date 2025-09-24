মেহেরপুর সরকারি কলেজে ব্যবস্থাপনা বিভাগের সেমিনার অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সরকারি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে কলেজ মিলনায়তনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
এনআরবিসি ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক আফরোজ মেহেরুবা।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সহকারী অধ্যাপক মুন্সি এ এইস এম রাশেদুল হক এবং এনআরবিসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপক মোঃ মনিরুল ইসলাম। সেমিনারটি পরিচালনা করেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের প্রভাষক আশরাফুল হাবিব।