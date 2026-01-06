মেহেরপুর সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সরকারি কলেজের উদ্যোগে কলেজের শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন অভিভাবক সমাবেশ ও মতবিনিময় সভার আহ্বায়ক কাওসার আলী।
সহযোগী অধ্যাপক হাসানুজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক খেজমত আলী মালিথ্যা, অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক নিগার সুলতানা, খুশরু ইসলাম, প্রভাষক এস এম আশরাফুল ইসলাম, অভিভাবক শফিউদ্দিন, জাহিদ ইসলাম, আসাদুজ্জামান লিটন, দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী রুকাইয়া হাসান নাহি ও একাদশ শ্রেণির ছাত্র সাব্বির হোসেন।
মতবিনিময় সভায় সরকারি কলেজের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা, নিয়মিত উপস্থিতি এবং অভিভাবক-শিক্ষক সমন্বয়ের গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বক্তারা বলেন, অভিভাবক ও শিক্ষকদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আরও ভালো ফলাফল অর্জন সম্ভব।
অনুষ্ঠান শেষে অভিভাবকরা এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে নিয়মিত এ ধরনের সভা আয়োজনের আহ্বান জানান।