মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবক সমাবেশ

মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।
সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসার হযরত আলী। বক্তব্য রাখেন সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম, সিনিয়র শিক্ষক নাসির উদ্দিন ও ইমরান হোসেন প্রমুখ।
অভিভাবক সমাবেশে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে বিস্তৃত আলোচনা হয় এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।